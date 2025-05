Milano-Cortina: sopralluogo a impianto del biathlon di Anterselva

Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina (SIMICO) ha potuto recentemente constatare di persona il rapido avanzamento dei lavori olimpici nel comune di Rasun-Anterselva. Sotto la guida della segretaria comunale di Rasun-Anterselva, Gabriela Kerschbaumer, Saldini ha visitato la Südtirol Arena Alto Adige e ha potuto verificare personalmente il buon esito dei lavori di ristrutturazione effettuati nello stadio del biathlon. Dopo le Olimpiadi del 2026, l'arena prenderà il nome di Olympic Arena Südtirol Alto Adige. Nel corso della visita si è parlato, tra le altre cose, degli investimenti in favore dei restanti lavori previsti, come la costruzione del bacino di accumulo, e dei necessari ulteriori miglioramenti da prevedere, come, ad esempio, la possibilità di impiegare risorse nel campo della medicina sportiva, per consentire agli atleti di effettuare diversi test in loco durante i soggiorni di allenamento. Nel primo pomeriggio si è tenuta anche una visita al campo sportivo di Rasun, attualmente in fase di ristrutturazione, che durante i Giochi Olimpici Invernali del 2026 ospiterà il Medical Center. In questa zona saranno inoltre allestiti gli Spectaculars, ovvero i cinque anelli olimpici intrecciati tra loro. Il finanziamento dei lavori di adeguamento potrebbe essere sostenuto da Simico. Saldini e Kerschbaumer sono stati accompagnati nel corso della giornata da Lorenz Leitgeb, presidente del Comitato della Coppa del Mondo di biathlon di Anterselva, e dalla tre volte medaglia olimpica, quattro volte campionessa del mondo e due volte vincitrice della Coppa del Mondo generale di biathlon, Dorothea Wierer.