Milano-Cortina: slittino, bob e skeleton, test per azzurri su nuova pista

In particolare, sono state effettuate riprese video ed analisi dei profili di velocità e accelerazione delle partenze e delle discese lungo il tracciato per valutare la tecnica di guida e le traiettorie di percorrenza delle varie curve. Questi dati, abbinati ai tempi forniti dal cronometraggio, hanno consentito di valutare le soluzioni più efficaci per i diversi equipaggi e mezzi.