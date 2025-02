Milano-Cortina, Salvini: "È la vittoria dell'Italia dei sì"

"Credo sia la vittoria dell'Italia dei sì". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della cerimonia del 'One Year to Go' ai Giochi invernali di Milano-Cortina al Piccolo Teatro di Milano. "Ci tengo a ringraziare Bach che ha creduto nell'Italia - ha aggiunto - Ricordiamo i ricorsi e controricorsi, titoloni che dicevano che le Olimpiadi non si faranno, la pista di bob a Cortina un fallimento... La sostenibilità non è una parola ma va praticata. Di questi Giochi mi porto dietro negli occhi gli operai stranieri che a Livigno lavorano a -12, quella è inclusione". "Ci dispiace non ci sia l'intero arco alpino, ma qualcuno per motivi ideologici si tirò indietro. Sarebbe stato il top unire Piemonte, Lombardia e Veneto - ha concluso Salvini - La sfida di questo anno è che sia l'Olimpiade di tutti, non solo di chi se lo può permettere ma anche delle periferie. Ci guarderanno 2 miliardi di persone e se qualcuno poi verrà in Italia vuol dire avremo fatto un grande lavoro".