Per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina "mancano un po' di soldi, per i progetti fatti da privati che costano un po' di più, la cosa molto positiva è che sono tutte opere che rimarranno". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5. "Spero che i fondi arrivino dal governo, sto insistendo con il ministro Giorgetti che conosce le cose per farci dare una mano", ha concluso.