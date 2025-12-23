Logo SportMediaset

Milano Cortina: presidente Unicef oggi tedoforo a Portici

23 Dic 2025 - 16:35

Oggi, a Portici (Napoli), il Presidente dell'Unicef Italia Nicola Graziano ha partecipato come tedoforo alla 18a tappa della Fiamma Olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 che attraversa la Campania. "Sono onorato di aver partecipato in qualità di tedoforo a questa tappa del viaggio della fiamma olimpica. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano non solo un grande evento sportivo, ma anche un'occasione per riaffermare valori universali come rispetto, inclusione e solidarietà, che sono alla base dell'impegno quotidiano dell'Unicef a favore dei bambini. Insieme alla fiamma olimpica ho portato simbolicamente anche un messaggio di speranza, pace e solidarietà per tutti i bambini e le bambine che nel mondo vedono i propri diritti negati. Bambini che troppo spesso crescono in contesti di conflitto, povertà ed emergenza, privati di opportunità fondamentali come il diritto allo sport, al gioco e alla partecipazione", ha dichiarato Graziano. "Lo sport è uno strumento fondamentale nella vita di ogni bambino: contribuisce allo sviluppo psicofisico e favorisce l'inclusione sociale e culturale. Nei contesti di emergenza, lo sport diventa anche uno spazio di protezione e normalità, permettendo ai bambini di riappropriarsi della propria infanzia. Questo diritto è riconosciuto e tutelato anche dall'Articolo 31 della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che sancisce il diritto di ogni bambino e bambina al gioco e alle attività ricreative. È nostro dovere impegnarci perché ogni bambino veda i propri diritti rispettati e pienamente attuati".

