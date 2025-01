Milano-Cortina: para biathlon in Val di Fiemme,test event Giochi

Cominciano nel segno di Stati Uniti e Canada i test event di Para Biathlon in Val di Fiemme: allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero sono uno spettacolo sportivo unico le prove di Coppa del Mondo della sprint pursuit, che ha coinvolto atleti della categoria sitting, standing e vision impaired alle prese con i rinnovati tracciati dell'impianto teserano. Chi sugli sit-ski (le apposite slitte per biatleti con disabilità fisiche agli arti inferiori che sciano da seduti), chi con un bastoncino solo o addirittura senza (per i biatleti con disabilità fisiche agli arti superiori) e quanti affiancati da una guida (biatleti ipovedenti e cechi): tutti i protagonisti da ben 18 nazioni si sono avvicendati nelle sfide odierne. A Kendall Gretsch (Usa) e Derek Zaplotinski (Can) la vittoria nella categoria Sitting, a Brittany Hudak (Can) e Mark Arendz (Can) quella nella categoria Standing e a Carina Edlinger (Aut) e Iaroslav Reshetynskyi (Ucr) il primo posto tra i vision impaired. Domani si continua con la prova sprint da 7,5 km, gara che completa la tappa fiemmese per il para biathlon organizzata da Fondazione Milano Cortina con il prezioso supporto del CO locale Nordic Ski Val di Fiemme. Dopo la pioggia dei giorni scorsi la pista è stata tirata a lucido, con le gare esaltate dal sole.