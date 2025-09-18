Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ferrari, Leclerc: "Mondiale 2026? Ci sono tante incognite per tutti"

18 Set 2025 - 22:25

"Se penso di vincere? Non lo so, sicuramente Baku mi piace tanto in cui siamo andati forte anche in anni in cui era difficile farlo. La speranza quindi ce l'ho, poi dalla pole alla vittoria sono tanti giri in piùà". Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari alla vigilia del weekeend del Gp di Baku. "È solo giovedì e io non voglio parlare troppo presto. Vedremo cosa è possibile e dove saremo in griglia, sicuramente non siamo la macchina migliore. Lo è la McLaren ovviamente, ma mi aspetto grandi cose anche da Red Bull e Verstappen. Qua in qualifica abbiamo fatto cose belle, ma quella conta poco, dopo c'è la gara e lì darò il massimo", ha aggiunto. Quanto al prossimo Mondiale "tanti rumors e incognite per tutti, ma contento di come stiamo lavorando. Cerchiamo di iniziare a nuova era con il piede giusto, ma la verità è che ci sono troppi punti interrogativi per tutti e non sappiamo cosa sarà. Sono contento di come lavoriamo, vedremo l'anno prossimo dove saremo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:23
Borg: "Il caso Sinner? Trovo strano il ritorno del preparatore"
22:25
Ferrari, Leclerc: "Mondiale 2026? Ci sono tante incognite per tutti"
21:21
Basket: Dinamo Sassari a Trento per il Memorial Brusinelli
20:27
Mondiali volley, Brasile eliminato ai gironi: giù dal podio dopo 23 anni
19:30
Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"