Ferrari, Leclerc: "Mondiale 2026? Ci sono tante incognite per tutti"

"Se penso di vincere? Non lo so, sicuramente Baku mi piace tanto in cui siamo andati forte anche in anni in cui era difficile farlo. La speranza quindi ce l'ho, poi dalla pole alla vittoria sono tanti giri in piùà". Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari alla vigilia del weekeend del Gp di Baku. "È solo giovedì e io non voglio parlare troppo presto. Vedremo cosa è possibile e dove saremo in griglia, sicuramente non siamo la macchina migliore. Lo è la McLaren ovviamente, ma mi aspetto grandi cose anche da Red Bull e Verstappen. Qua in qualifica abbiamo fatto cose belle, ma quella conta poco, dopo c'è la gara e lì darò il massimo", ha aggiunto. Quanto al prossimo Mondiale "tanti rumors e incognite per tutti, ma contento di come stiamo lavorando. Cerchiamo di iniziare a nuova era con il piede giusto, ma la verità è che ci sono troppi punti interrogativi per tutti e non sappiamo cosa sarà. Sono contento di come lavoriamo, vedremo l'anno prossimo dove saremo".