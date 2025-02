Milano-Cortina, Malagò: "Prezzi sono equilibrati e ragionevoli"

"I prezzi troppo cari? No, basta vedere quelli delle altre Olimpiadi. Noi siamo stati equilibrati e ragionevoli". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando in occasione della presentazione dei pacchetti hospitality dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina di On Location a Milano, a proposito della politica dei prezzi per seguire gli eventi olimpici. "Abbiamo aperto la vendita dei biglietti lo scorso 6 febbraio e molti eventi sono già sold out", ha aggiunto."Venduti più di 300mila biglietti, numeri mostruosi. Abbiamo da vendere 1,2 milione di biglietti, già venduti il 20% in 8 giorni. Soprattutto dopo il Covid c'è una grandissima crescita di richiesta dei grandi eventi e l'Italia non è esente, anzi. La gente ha viglia di viaggiare e muoversi".