Milano-Cortina, Malagò: "C'è certezza che faremo cose bellissime"

03 Nov 2025 - 15:25

"Stiamo un po' meglio di ieri e abbiamo guadagnato altro tempo". Così Giovanni Malagò, presidente della fondazione Milano Cortina, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del CONI. "Perché l'Italia arriva sempre all'ultimo? È un complesso. Ci sono molti soggetti in campo, un po' è la tradizione italiana, lo dico con ironia, poi quando ci sono le strutture e gli impianti non c'entra il comitato organizzatore - ha aggiunto -. C'è piena consapevolezza e responsabilità e certezza di fare cose bellissime". 

Ultimi video

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:46
Il punto sul volley

Il punto sul volley

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

02:37
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "Dobbiamo resettare e toglierci la medaglia"

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

02:18
DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

01:56
DICH FRANCESCA LOLLOBRIGIDA COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Lollobrigida: "Olimpiade? Vengo da due medaglie e sarei ipocrita a dire che vado per partecipare"

00:22
DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

01:37
MCH TIFOSI GIAPPONESI DODGERS MCH

Dodgers, giapponesi pazzi di Yamamoto

01:00
MCH WORLD SERIES PREMIAZIONE LA DODGERS MCH

World Series, la premiazione dei Dodgers

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

