Milano-Cortina: i Giochi si 'accendono', il 14 aprile svelata la torcia

Giochi mai così 'made in Italy', o meglio 'italiani' come ha sottolineato il ministro Andrea Abodi: "Lavoriamo anche per quello che verrà dopo i Giochi. Guardiamo anche oltre quel mese olimpico. Il nostro obiettivo è di far diventare i Giochi 'italiani': l'impegno è distribuire tutti gli stimoli possibili che attraversino l'Italia anche dove la neve non si vede mai. Infrastrutture che si preservino nel tempo e un ambiente naturale da valorizzare. Anche il Cio sa che deve sempre restare un'eredità. Avremo risultati lusinghieri, già i dati sono confortanti, dai candidati volontari alla biglietteria". E proprio su questi due ultimi aspetti si è concentrato Varnier spiegando il processo di crescita dell'evento, step by step: "Abbiamo lanciato il programma ticketing, quello di vendita al pubblico generico, il 6 febbraio. Avevamo chiesto al pubblico di registrarsi e abbiamo ricevuto più di 350mila richieste, di cui il 70% dall'estero. Queste persone si sono assicurate tre ondate di sorteggio e nei primi sei giorni abbiamo venduto quasi trecentomila biglietti, è un inizio molto positivo". Poi c'è il progetto volontari andato oltre ogni aspettativa: "Senza il loro contributo non si farebbero i Giochi. Sono circa 18mila i posti disponibili e di solito ci si aspetta di avere circa il doppio delle candidature, ad oggi invece sono 96mila. E' un numero straordinario, dimostra quanta attesa ci sia per Milano-Cortina". I Giochi iniziano dunque a plasmarsi e anche le polemiche vengono messe da parte. Gli organizzatori si sono gia mobilitati con i sindacati per evitare scioperi durante i Giochi mentre sulla contestata pista da bob, Abodi ha risposto a chi ritiene la scelta di Cortina non proprio funzionale dal punto di vista dell'impatto ambientale. "Il cantiere della pista può sembrare invasiva, ma l'impianto sarà sostenibile. Restare in Italia è stato un atto di cosciente responsabilità. Quello che offriremo al mondo per le Olimpiadi e dopo sarà impianto moderno e competitivo". Lo si saprà a Giochi fatti.