Milano-Cortina, Fugatti: "In linea con progettualità e siamo pronti"

"Siamo contenti di partecipare alla presentazione del Festival dello Sport. Un evento in Trentino come saranno nel 2026 le Olimpiadi e le Paralimpiadi, un appuntamento internazionale importantissimo dove con gli impianti e le strutture sportive siamo in linea con le progettualità, quindi siamo pronti. Un terzo delle medaglie olimpiche e paralimpiche saranno assegnate in Trentino". Lo ha detto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. "Oltretutto il Trentino si è visto segnare anche le Olimpiadi Giovanili del 2028 e quindi un investimento in strutture infrastrutture che ha una grande continuità - ha aggiunto -. Inoltre, nelle prossime settimane il Trentino parteciperà tra i concorrenti dei mondiali di ciclismo del 2031. Siamo noi con altri concorrenti, concorrere ai mondiali che sono nel 2031 vuol dire aver presentato un progetto importante che è stato ben visto. Quindi incrociamo le dita perché nelle prossime settimane si deciderà", ha concluso.