MotoGp: Gp San Marino, Dainese dona all'Unicef speciale kit Rossi per 46/mo compleanno

"La mission di Dainese è da sempre la protezione delle persone. Con i nostri marchi Dainese e AGV ogni giorno lavoriamo per dare ad atleti e appassionati di tutto il mondo la massima sicurezza per esprimersi al proprio meglio, in ogni condizione. È un onore collaborare con UNICEF e dare il nostro supporto per la sicurezza dei più piccoli." Nicola Graziano, Presidente dell'UNICEF Italia, ha aggiunto: "A nome dell'UNICEF Italia voglio ringraziare Dainese e Valentino Rossi per la grande disponibilità e sensibilità a favore dell'infanzia mostrata con questa iniziativa di solidarietà; Il progetto Road Safety for Children ha l'obiettivo di migliorare le infrastrutture nei luoghi frequentati dai bambini e promuovere la loro consapevolezza e i comportamenti sicuri sulla strada in tutto il mondo. La mobilità sicura non è solo una questione di trasporti, ma è un imperativo dei diritti dei bambini legato alla salute, all'istruzione, alla protezione e alla partecipazione", ha dichiarato Angel Sanchez, CEO del gruppo Dainese. Con questo gesto, Dainese conferma ancora una volta il suo legame inscindibile e unico con Valentino Rossi, l'attenzione verso le nuove generazioni e la missione per una maggiore sicurezza su strada e in pista per tutti, trasformando un pezzo unico della storia del motociclismo in un impegno concreto per la tutela e la sicurezza dei bambini sulle strade di tutto il mondo.