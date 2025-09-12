MotoGp: Gp San Marino, Dainese dona all'Unicef speciale kit Rossi per 46/mo compleanno

© Getty Images
Dainese, in occasione del Gran Premio Redbull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, annuncia la donazione del kit 1/46 della serie limitata Soleluna Vale46 Anniversario - dedicata al 46° compleanno di Valentino Rossi - all'Unicef. Lo speciale kit, composto da una tuta e un casco racing, utilizzate dal Dottore al Mugello durante una speciale sessione di allenamento a maggio 2025, verrà messo all'asta per raccogliere fondi a sostegno del programma Road Safety for Children dell'UNICEF. Soleluna Vale46 Anniversario è il kit in edizione limitata realizzato da Dainese e AGV per celebrare i 46 anni di Valentino Rossi. Il kit è composto da una?tuta?Dainese?Demone?GP?D-air® 3x?in pelle di canguro e?un?casco AGV Pista GP RR ?- parte dell'evoluto equipaggiamento dei piloti MotoGP, prodotti nelle taglie su misura di Valentino Rossi. Entrambi i pezzi riprendono l'iconico tema Soleluna del Dottore, caratterizzato in questa occasione da?una base nero notte e Carbonio e disegni oro. L'equipaggiamento è impreziosito da esclusivi dettagli dorati che riproducono l'esclusiva lavorazione a foglia d'oro sugli slider in titanio della tuta e sulla calotta del casco. Immancabile come sempre il giallo fluo di Valentino,?a caratterizzare questa livrea unica che celebra un anniversario davvero speciale per il pilota da corsa numero 46. Il kit viene conservato in una teca in metallo e plexiglass, appositamente progettata per valorizzarne il contenuto.
L'esclusivo completo da collezione, composto da casco, tuta e teca espositiva numerata è stato realizzato in soli 46 pezzi numerati e firmati da Valentino Rossi, con certificato di autenticità. Il kit sarà disponibile in selezionatissimi punti vendita e gallerie d'arte in quantità contingentate nel corso del 2025.
Il kit numero 1/46 è l'unico ad essere stato indossato da Valentino Rossi in pista, in occasione di una sessione di allenamento speciale al Mugello a maggio 2025, ed è reso ancora più speciale dalla patch oro della inconfondibile tartaruga di Valentino sulla spalla, un dettaglio unico che lo distingue dagli altri kit celebrativi. La tuta e il casco Soleluna Vale46 Anniversario numero 1/46, conservati nella speciale teca espositiva, utilizzati da Valentino al Mugello e firmati dal campione di Tavullia, verranno messi all'asta per sostenere il programma dell'UNICEF Road Safety for Children sulla sicurezza stradale.
"La mission di Dainese è da sempre la protezione delle persone. Con i nostri marchi Dainese e AGV ogni giorno lavoriamo per dare ad atleti e appassionati di tutto il mondo la massima sicurezza per esprimersi al proprio meglio, in ogni condizione. È un onore collaborare con UNICEF e dare il nostro supporto per la sicurezza dei più piccoli." Nicola Graziano, Presidente dell'UNICEF Italia, ha aggiunto: "A nome dell'UNICEF Italia voglio ringraziare Dainese e Valentino Rossi per la grande disponibilità e sensibilità a favore dell'infanzia mostrata con questa iniziativa di solidarietà; Il progetto Road Safety for Children ha l'obiettivo di migliorare le infrastrutture nei luoghi frequentati dai bambini e promuovere la loro consapevolezza e i comportamenti sicuri sulla strada in tutto il mondo. La mobilità sicura non è solo una questione di trasporti, ma è un imperativo dei diritti dei bambini legato alla salute, all'istruzione, alla protezione e alla partecipazione", ha dichiarato Angel Sanchez, CEO del gruppo Dainese. Con questo gesto, Dainese conferma ancora una volta il suo legame inscindibile e unico con Valentino Rossi, l'attenzione verso le nuove generazioni e la missione per una maggiore sicurezza su strada e in pista per tutti, trasformando un pezzo unico della storia del motociclismo in un impegno concreto per la tutela e la sicurezza dei bambini sulle strade di tutto il mondo.
Commenti (0)