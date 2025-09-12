Logo SportMediaset
Basket, Battle: "A Trento per vincere e fare felici i tifosi"

12 Set 2025 - 08:16

"Penso che venire a Trento sia una grande opportunità. Molti giocatori che hanno vestito la maglia dell'Aquila Basket sono cresciuti molto qui e hanno saputo entrare a far parte della cultura del club. Le mie prime impressioni in questi giorni a Trento con la squadra? Molto positive. È il mio primo anno in Europa e c'è uno stile di pallacanestro diverso: giochiamo a un ritmo molto alto, abbiamo giocatori con grande leadership e tanto talento e il coach ci fa lavorare duramente in allenamento. Durante l'off season ho lavorato su diversi aspetti del mio gioco, in particolare sulle situazioni di pick and roll e sulla capacità di passare bene la palla. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni: darò sempre il massimo per fare tutto ciò che serve a vincere e a rendere felici tutti, dallo staff ai tifosi". Così Khalif Battle, neo acquisto di Dolomiti Energia Trentino, dopo l'esordio in bianconero nello scrimmage contro Virtus Bologna. Per Rudy Gaddo, direttore sportivo del club trentino, "Khalif è una guardia con qualità importanti su entrambe le metà campo: sa tirare, attaccare il ferro ed è anche un buon difensore. Era proprio il tipo di giocatore che volevamo per completare il roster. In questi primi giorni ha già dimostrato di poter essere molto utile alla squadra e di rappresentare il tassello che mancava al gruppo che abbiamo visto nelle prime uscite stagionali".

