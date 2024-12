Milano-Cortina, Fontana: "Fatto accordi per evitare infiltrazioni"

"Abbiamo stipulato tutti gli accordi possibili, con la Polizia e la Questura, coi sindacati, per cui abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per evitare che ci possano essere infiltrazioni". Questa la risposta del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli ha chiesto se non teme infiltrazioni della criminalità organizzata nell'organizzazione di Milano-Cortina 2026. Una domanda arrivata all'indomani della indagine della Procura bresciana che ha portato alla emissione di una serie di misure cautelari nei confronti di decine di persone che avrebbero favorito gli interessi in Lombardia di una cosca della 'ndrangheta. "L'attenzione con la quale continuiamo la nostra attività è massima, io mi auguro che questa grande attenzione eviti che ci possano essere problemi di questo genere" ha concluso Fontana. Il presidente Fontana ha poi avuto modo di sottolineare l'efficacia del lavoro comune fatto sul questo fronte con la Prefettura di Milano, titolare dei controlli in questo ambito.