Milano Cortina, Flora Tabanelli: "Conoscere l'area e la neve sarà di grande aiuto"

"Conosco l'area, conosco la neve: gareggiare in un posto che conosco bene mi aiuterà molto, rispetto ad esempio ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024. I Giochi sono un grande obiettivo, quello è l'apice a cui arrivare. Ci proverò e darò il massimo". Così l'azzurra Flora Tabanelli, campionessa del mondo di big air e vincitrice della sfera di cristallo in Coppa del mondo nel park&pipe, in una intervista a Olympics.com. L'azzurra è reduce da un infortunio al ginocchio lo scorso novembre che l'ha costretta a rinviare il debutto stagionale, atteso di fatto a Milano Cortina, con in palio i titoli Olimpici. "C'è già tanta emozione a partecipare a un'Olimpiade in Italia - ha ammesso l'azzurra - e in più con mio fratello Miro, è fantastico. Giriamo sempre assieme, mi supporta tantissimo ed è importante averlo a fianco, secondo me lo è anche per lui: sarà un'esperienza unica". Non cambiano nemmeno gli obiettivi, per quanto il 2026 sia l'anno in cui si metterà alla prova sul più grande dei palcoscenici: "Lo stesso l'anno scorso: ero partita con l'idea sicuramente non di vincere tutto, ma di dare il massimo ogni gara. Così, passo dopo passo, ci sono riuscita".