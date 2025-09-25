Logo SportMediaset
1000 Miglia, ottenuto lo status di marchio storico riconosciuto dal Mimit

25 Set 2025 - 16:41

Il marchio 1000 Miglia, l'inconfondibile Freccia Rossa, è da oggi ufficialmente inserito nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, riconoscimento che viene concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai marchi delle imprese italiane di eccellenza storicamente collegate al territorio italiano. La registrazione di 1000 Miglia come marchio storico non solo celebra e rende onore onora alla sua tradizione, storia ed eredità ma contribuisce anche alla protezione e promozione del patrimonio industriale e culturale italiano, contribuendo a migliorare il prestigio dei prodotti italiani e a sostenerne la competitività internazionale. A due anni dalle celebrazioni dei suoi primi cento anni, 1000 Miglia entra così nel ristretto gruppo di aziende italiane che operano da almeno 50 anni, riconosciute per la loro eccellenza nel tempo e i costanti contributi innovativi, dando evidenza all'incessante attenzione dell'azienda anche in termini di qualità e sostenibilità nel rispetto e in coerenza con i valori fondanti che hanno definito la sua storia e che ne stanno modellando il futuro. 1000 Miglia è un marchio di proprietà dell'Automobile Club di Brescia e 1000 Miglia Srl, società in house interamente controllata dall'Ente, costituita per promuovere e organizzare manifestazioni motoristiche nazionali e internazionali, dalla 1000 Miglia alle altre manifestazioni per auto storiche o sportive, e per tutelare, promuovere e rafforzare la visibilità e il posizionamento del brand 1000 Miglia, valorizzandone il patrimonio culturale, industriale e simbolico.

