Milano-Cortina: finali Aerials sono test event, Roth beffa Guanpu

Non mancano le sorprese nell'ultimo giorno dell'Aerials & Moguls Olympic Test Event di Livigno (Sondrio). Noe Roth vince la tappa delle Aerials, approfittando della clamorosa eliminazione nelle eliminatorie del leader Qi Guanpu, lo raggiunge in testa alla classifica: il finale è palpitante ma lo svizzero deve arrendersi al maggior numero di successi stagionali del cinese che quindi alza al cielo la Sfera di Cristallo. Completano il podio il cinese Sun Jiaxu e lo svizzero Pirmin Werner. Solito dominio invece, in campo femminile, dell'australiana Laura Peel: per lei vittoria di tappa, davanti alle cinesi Xu Mengtao e Chen Meiting, e della Coppa del Mondo.