Milano-Cortina, Buonfiglio: "Ottenere Giochi è stato risultato incredibile"

"Quello che è stato fatto dal Coni negli ultimi anni è incredibile, siamo qui a salutare le prossime Olimpiadi ma l'impresa fatta è stata, innanzitutto, quella di aggiudicarsele". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, all'evento della Bocconi 'Lo sport come fattore chiave per le politiche europee' a Milano. "Siamo andati consapevoli che avremmo portato un risultato incredibile - ha aggiunto - che a distanza di anni si sta realizzando. I sogni vanno fatti a occhi aperti, vanno realizzati, coinvolgendo tutte e tutti, ognuno con le sue capacità, competenza e con rispetto. Questi sono i valori dello sport che dobbiamo trasmettere nella vita quotidiana".