Milano-Cortina: Buonfiglio, Israele? Rispetteremo decisioni organismi internazionali

"Israele? Il mio pensiero personale va per la pace e per il rispetto. Quello che sta avvenendo è il fallimento delle diplomazie internazionali. Ripeto: il Coni rispetta le decisioni degli organismi deputati a decidere. Non ho parlato di questo tema con la presidente Coventry nell'ultimo incontro a Losanna. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano-Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l'Italia". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, a quattro mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.