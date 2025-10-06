Logo SportMediaset
Milano-Cortina: Buonfiglio, Israele? Rispetteremo decisioni organismi internazionali

06 Ott 2025 - 10:18

"Israele? Il mio pensiero personale va per la pace e per il rispetto. Quello che sta avvenendo è il fallimento delle diplomazie internazionali. Ripeto: il Coni rispetta le decisioni degli organismi deputati a decidere. Non ho parlato di questo tema con la presidente Coventry nell'ultimo incontro a Losanna. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano-Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l'Italia". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, a quattro mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 

