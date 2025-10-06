Milano-Cortina:Buonfiglio,2 portabandiera a Milano e 2 a Cortina

"Non è semplice individuare i portabandiera. Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo". Si presenta così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, a quattro mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "Quando sapremo i nomi? Manca ancora tanto tempo, desidero prima condividerlo con i presidenti federali, con la giunta e dopo lo comunicheremo alla stampa". Poi sul suo arrivo a capo del Coni: "Non sono piovuto dal cielo - spiega Buonfiglio - Ho fatto un percorso nel mondo dello sport da una vita. Sono stato vicepresidente del Coni, ho avuto il piacere di avere come presidente Giovanni Malagò. Sono arrivato in un momento importante, alla vigilia delle Olimpiadi invernali e nel primo anno della preparazione olimpica per Los Angeles. Al tempo stesso abbiamo tantissimi eventi e per fortuna o per professionalità stiamo vincendo dappertutto anche in sport non attenzionati dai media, come nelle bocce o nel softball. La sintesi è: siamo condannati a vincere. Per far parlare di noi bisogna vincere". Olimpiadi diffuse, non in una sola sede: "È una una sfida, ma - spiega il n.1 del Coni - è difficile immaginare che ci siano altre soluzioni. Concentrare tutto in un'unica sede ormai è molto complicato, sia economicamente che logisticamente". La questione stadi e il tema San Siro, l'Italia rischia di perdere gli Europei di calcio: "È un momento di fermento. Nei prossimi giorni invierò una lettera a tutte le federazioni, discipline associate ed enti di promozione perché il Coni diventi coordinatore di queste candidature insieme al governo. Bisogna essere professionali e rispettare i budget e le coperture finanziarie e far sì che non ci si accavalli tra diverse discipline. In questo modo si fa sintesi economia e ci si preoccupa per tempo di organizzare bene tutto". Ci sono i presupposti per un'Olimpiade da record?: "Sono in costante contatto sia con Flavio Roda (presidente Federazione Italiana Sport Invernali) e Andrea Gios (presidente Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), hanno lavorato benissimo. Arriveremo davvero molto competitivi".