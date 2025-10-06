Curling: Italia jr maschile vince torneo Ejct di Praga

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre si è disputata a Praga (Cechia) la decima edizione dello European Junior Curling Tour Event, evento di carattere internazionale riservato alle squadre in età giovanile. L'Italia maschile, composta da Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), Cesare Spiller (Unione Sportiva Bormiese), Andrea Gilli (MJ Academy), Stefano Gilli (MJ Academy) e Francesco Vigliani (MJ Academy) si è fregiata del successo assoluto. Gli azzurri hanno vinto tutte le cinque partite disputate, battendo 9-4 i giapponesi del Team Fujii in semifinale e 6-2 gli scozzesi del Team Brewster in finale. La compagine femminile, formata da Rebecca Mariani (MJ Academy), Letizia Gaia Carlisano (MJ Academy), Allegra Grande (MJ Academy), Rachele Scalesse (MJ Academy) e Giada Zambelli (C.C. Dolomiti) si è invece attestata al quarto posto. Superata la fase a gironi, le azzurre hanno vinto 6-5 il qualification game contro le ceche del Team Farkova, inchinandosi poi alle giapponesi del Team Nakamura (1-8) in semifinale. Nel match per la terza piazza sono infine state battute 3-5 dalle svizzere del Team Heinimann.