Tennis, Abodi: "Sinner? La priorità è che stia bene"

05 Ott 2025 - 20:44

"Sinner? La priorità è che lui stia bene. Lo ha detto lui stesso quando è diventato numero 1: a questi livelli si può scendere, si può vincere, si può perdere. Quello che conta è la salute, quella fisica, la tranquillità mentale che per un tennista è determinante. È maturo, ha saputo affrontare altre difficoltà, uscendo dai momenti più difficili in uno sport che è molto fisico ma anche molto psicologico". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a margine della terza giornata degli Internazionali di danza sportiva al PalaTiziano. Il tennista azzurro si è ritirato oggi per crampi durante il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. "Ci aspettiamo sempre il massimo, ma bisogna stare con lui nella buona e nella cattiva sorte. Dobbiamo non solo rispettarlo, ma anche stargli vicino. Tra qualche giorno ci sarà un nuovo torneo e si aprirà un'altra rincorsa - ha aggiunto - Credo che la rincorsa più importante per lui, che ha già assaporato la gioia del numero 1, è il miglioramento. Questa sua volontà, per certi versi quasi ossessiva, tipica dei numeri 1, sta nel cercare sempre qualcosa per dare di più e migliorare non solo per sé stessi ma anche per il suo team, il pubblico e la federazione. E questa è un'altra testimonianza del valore dell'atleta e dell'uomo".

