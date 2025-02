Milano-Cortina: Bach a Roma, giornata in Vaticano per il n.1 Cio

Giornata in Vaticano per il presidente del Cio, Thomas Bach, giunto ieri sera a Roma per partecipare alle iniziative in vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Bach ha varcato le porte del Vaticano questa mattina presto per partecipare al Summit mondiale sui diritti dei bambini. Nei prossimi giorni il n.1 del Cio ha in calendaruo una serie di incontri istituzionali di altissimo livello, e poi a Milano sarà presente, il 6 febbraio, a "One year to go" è l'evento organizzato dalla Fondazione dei Giochi per dare il via al countdown. L'appuntamento è in programma al Piccolo Teatro Strehler di Milano.