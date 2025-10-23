Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Arena di Verona chiusa quasi 3 mesi per il pubblico

23 Ott 2025 - 20:22

A Verona l'anfiteatro Arena, nell'ambito delle attività di organizzazione delle Cerimonie di chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio 2026) e di apertura delle Paralimpiadi (6 marzo 2026) resterà chiuso al pubblico dal 7 gennaio al 20 marzo 2026, come da 'Schema di contratto preliminare, con impegni vincolanti tra Fondazione Milano Cortina 2026 e il Comune di Verona'. Si tratta infatti del periodo che, in base ai vincoli sottoscritti, è stato riconosciuto dal Comune di Verona ad uso esclusivo del Comitato organizzatore della manifestazione olimpica. L'amministrazione comunale scaligera precisa che durante il periodo di utilizzo non esclusivo, che va dal 15 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, e dal 20 al 31 marzo, potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni parziali delle disponibilità di visita, che saranno comunicate non appena possibile, per la massima informativa a cittadini e turisti. 

