Milano-Cortina: al via lavori per ascensore stadio salto sci di Predazzo

Sono stati consegnati stamattina i lavori di adeguamento dello stadio del salto Dal Ben di Predazzo, in Trentino, sede di gara delle Olimpiadi invernali del 2026. Il nuovo ascensore permetterà ad atleti, tecnici e giudici di gara di raggiungere le rispettive postazioni dal parterre. Il cantiere, che comprende anche il nuovo sistema di innevamento artificiale, sarà completato a inizio settembre. "Con l'avvio di questi lavori, abbiamo raggiunto l'obiettivo di farci trovare pronti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi - ha affermato il presidente Maurizio Fugatti -. Nel frattempo il percorso di avvicinamento ai Giochi prosegue: pochi giorni fa sono state assegnate all'Italia le Olimpiadi invernali giovanili del 2028. Un tassello in più, un motivo di vanto in più per un territorio già abituato ai grandi eventi e che, grazie alle risorse investite, potrà aggiungere un'ulteriore manifestazione internazionale di cui la val di Fiemme e tutto il Trentino saranno orgogliosi". L'opera rientra nell'ambito dei cantieri olimpici ed è realizzata dalla Provincia su delega del Comune di Predazzo beneficiario dei finanziamenti statali. L'intervento, del costo complessivo di 8,56 milioni di euro è il terzo e ultimo previsto per la riqualificazione dello stadio del salto di Predazzo il cui finanziamento totale ammonta a 42,24 milioni di euro.