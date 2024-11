MILANO-CORTINA, ABODI: "RISPETTEREMO IMPEGNI, PENSIAMO ANCHE A EREDITÀ GIOCHI"

In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, al di là delle polemiche, la nostra linea guida è "lavorare, rispetteremo gli impegni e ci presenteremo al mondo nel giusto modo". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Italia Direzione Nord', a Milano. "440 giorni sono pochi per finire di realizzare tutto, ma noi vogliamo prepararci per una edizione dei Giochi memorabile e questo passa dalla realizzazione delle infrastrutture", ha aggiunto.