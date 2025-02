Milano-Cortina: a Trento 900 studenti in gara contapassi su viaggio fiaccola

Novecento studenti di 47 classi del Trentino si sfidano con 'Camminando da Pechino a Trento. Walking the games'. Un vero e proprio invito a percorrere gli 11.500 chilometri pari a 15 milioni di passi che separano la capitale cinese, che ha ospitato gli ultimi Giochi invernali nel 2022, da Trento, prima dell'avvio di Milano-Cortina 2026. Gli studenti, utilizzando un piccolo orologio contapassi fornito dal Coni, potranno verificare quanti passi hanno compiuto in un singolo giorno. Ogni partecipante caricherà giornalmente i suoi passi su un'apposita app e potrà così controllare i suoi passi e quelli compiuti dalla sua classe. Chi completerà il percorso per primo vincerà un soggiorno presso la caserma delle Fiamme Oro di Moena. "E' una proposta che unisce educazione, sport e consapevolezza sull'importanza del movimento nella vita quotidiana - ha detto l'assessore all'istruzione e sport Francesca Gerosa che oggi ha dato il via alle attività -. Con questo progetto vi invitiamo a mettervi in cammino, letteralmente e simbolicamente, per percorrere idealmente la distanza che separa Pechino da Trento. Un cammino che non è solo fisico, ma anche culturale e simbolico, che vi porterà a scoprire luoghi, storie e culture diverse, mentre lavorate insieme per un obiettivo comune. Sarà una sfida entusiasmante, in cui ogni passo conta, e in cui la collaborazione, la determinazione e la costanza faranno la differenza. Per raggiungere l'obiettivo sarà infatti necessario il contributo di tutti". Alla cerimonia di inaugurazione da remoto sono poi intervenuti Jacopo Mazzetti e Federico Tasso, referenti legacy Milano-Cortina 2026 e Erica Antoniol, coordinatrice del Centro nazionale Fiamme Oro di Moena, sottolineando "l'importanza del coinvolgimento dei giovani nel percorso di avvicinamento ai Giochi di Milano-Cortina 2026".