Milano-Cortina 2026: unione, sicurezza ed eccellenza con Allianz
© Da video
In un mondo sempre più diviso, Allianz, Assicuratore Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, contribuisce a unire le persone in una competizione pacifica in uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. Atleti da tutti i paesi beneficiano del supporto di Allianz per aiutarli a eccellere nelle competizioni e a prepararsi per il loro futuro dopo i Giochi. Il lancio del bob Allianz Safety Sled è il primo passo di Allianz per migliorare attivamente la sicurezza in questo sport.
200 tedofori della community Allianz (tra cui dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al Viaggio della Fiamma Paralimpica come simbolo di unione, portando la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo 2026. Celebrando 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico, Allianz sottolinea il suo continuo supporto per aumentare l’inclusione attraverso lo sport.
“Allianz è orgogliosa di collaborare nuovamente con i Movimenti Olimpico e Paralimpico per dare vita ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'Italia è uno dei nostri mercati principali a livello globale e vorrei ringraziare i colleghi di Allianz che hanno supportato il Paese ospitante nell'accogliere il mondo in uno spirito di unione e convivialità. Che si tratti di supportare gli atleti nella preparazione alle gare e alla vita, o di portare serenità a organizzatori e spettatori, il supporto di Allianz ai Giochi è pensato per amplificare lo spirito olimpico oltre i confini sportivi, in modo da ispirare le persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Oliver Bäte, CEO di Allianz SE.
La sicurezza per lo sport
Il coinvolgimento di Allianz è iniziato anni prima dell'evento, collaborando con il Comitato Organizzatore Nazionale per creare soluzioni assicurative su misura che affrontano le sfide uniche di ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in sedi diverse e geograficamente dislocate tra Milano, le Dolomiti e le Alpi italiane. Questo include la protezione contro i rischi nell'ecosistema sportivo più ampio, legati a proprietà, responsabilità, minacce informatiche e interruzioni di viaggio, il tutto coordinando gli sforzi con il Comitato Olimpico Internazionale e il mercato assicurativo più ampio. Allianz Partners fornisce l’assicurazione per la cancellazione dei biglietti ai fan e la copertura per assistenza medica ai membri della famiglia Olimpica sul campo.
In qualità di assicuratore e risk manager, Allianz è anche fondamentale nel migliorare la sicurezza, sia nell'ecosistema del business sportivo che nelle arene sportive, sulle discese e sulle piste. Da gennaio 2025, ha collaborato con l'Associazione Tedesca di Bob e Slittino per elevare gli standard di sicurezza nel bob. Al centro dell'iniziativa c'è l'Allianz Safety Sled, un bob apripista già utilizzato durante i Campionati Mondiali del 2025. Nei giorni di gara, inclusi quelli futuri a Milano Cortina 2026, il bob Allianz Safety Sled analizzerà le condizioni del ghiaccio e della pista e condividerà informazioni con i piloti per aiutarli a prepararsi al meglio prima della loro discesa.
L’eccellenza nello sport e nella vita
Il supporto agli atleti rimane al centro della partnership di Allianz con i Movimenti Olimpico e Paralimpico. Il Team Allianz ora include con orgoglio 120 atleti e para-atleti provenienti da 33 paesi. Di questi, 38 competono in discipline invernali e si prevede che 28 di loro parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le iniziative principali sono il Buddy Program e MoveNow, che offrono programmi di mentoring, educazione finanziaria e coaching per la carriera, aiutando gli atleti a navigare nelle complessità dello sport e della vita.
Forte impatto in tutta Italia
In Italia, il Paese ospitante di Milano Cortina 2026, Allianz supporta sia il Team Italia che gli atleti Paralimpici, promuovendo una vasta gamma di iniziative che coinvolgono clienti, agenti e dipendenti. Questi sforzi mirano a connettere le comunità locali attraverso l'orgoglio condiviso e la partecipazione collettiva in vista dei Giochi. La campagna di comunicazione è multicanale e si articola su TV, outdoor, stampa e digitale, cui si aggiunge un programma ricco di eventi e partnership nell'ecosistema sportivo. “Abbiamo sostenuto il CONI fin dall’inizio. La partnership con Giovanni Malagò è stata perfetta e oggi lo ringrazio pubblicamente per l’impegno e l’abnegazione. Questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ci riempiono di gioia”, ha commentato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia.