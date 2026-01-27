Milano-Cortina 2026: unione, sicurezza ed eccellenza con Allianz

In Italia, il Paese ospitante di Milano Cortina 2026, Allianz supporta sia il Team Italia che gli atleti Paralimpici, promuovendo una vasta gamma di iniziative che coinvolgono clienti, agenti e dipendenti. Questi sforzi mirano a connettere le comunità locali attraverso l'orgoglio condiviso e la partecipazione collettiva in vista dei Giochi. La campagna di comunicazione è multicanale e si articola su TV, outdoor, stampa e digitale, cui si aggiunge un programma ricco di eventi e partnership nell'ecosistema sportivo. “Abbiamo sostenuto il CONI fin dall’inizio. La partnership con Giovanni Malagò è stata perfetta e oggi lo ringrazio pubblicamente per l’impegno e l’abnegazione. Questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ci riempiono di gioia”, ha commentato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia.