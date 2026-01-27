Australian Open 2026: Svitolina in semifinale, Gauff spacca la racchetta negli spogliatoi

Elina Svitolina ha letteralmente dominato il quarto di finale degli Australian Open, travolgendo Coco Gauff con un netto 6-1 6-2 in meno di un’ora di gioco. Una prestazione perfetta che non solo regala all’ucraina la semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, ma segna anche il suo attesissimo ritorno nella top 10 del ranking WTA a partire da lunedì prossimo. Dall’altra parte della rete, la delusione per la giovane americana è stata cocente: dopo essere stata surclassata dal ritmo dell'avversaria, la Gauff si è lasciata andare a un momento di forte tensione negli spogliatoi, dove ha distrutto la sua racchetta in preda a una crisi di nervi.

