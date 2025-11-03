Milano-Cortina 2026: Riello Ups official supporter dei Giochi

“Un evento come Milano Cortina 2026 richiede una struttura operativa solida, capace di reggere l’impatto di un territorio vastissimo e complesso. Riello UPS rappresenta una garanzia in questo senso: un’eccellenza tecnologica italiana, veronese, con radici forti e competenze riconosciute a livello globale. La risposta del territorio veneto, che oggi si esprime anche attraverso partnership di questo livello, è un segnale importante. È la dimostrazione che quando innovazione e visione si incontrano, il sistema paese sa essere protagonista.” Ha dichiarato Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026.