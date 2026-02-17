Tennis, Musetti salta anche Acapulco: "Devo continuare la riabilitazione"

17 Feb 2026 - 10:08

Si allungano i tempi per il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Dopo il ritiro contro Novak Djokovic nel quarto di finale dell'Australian Open, il carrarino ha dovuto rinunciare ai tornei sulla terra battuta in Sudamerica. E non sarà nemmeno all'ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana. "Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto - non vedo l'ora di tornare a competere!" ha scritto Musetti, tornato per la riabilitazione a Carrara.

