Caso biatleta russo, scontro con il Cio: "Noi umiliati, non restituisco l'oro di Sochi'

17 Feb 2026 - 12:42

L'ex biatleta russo Anton Shipulin si oppone alla restituzione della medaglia d'oro vinta con la staffetta ai Giochi Invernali di Sochi 2014, dopo la squalifica per doping del compagno di squadra Evgenij Ustjugov. Il titolo, su disposizione del Cio, è così passato al quartetto tedesco composto da Lesser,  Böhm, Peiffer e Schempp, che è stato premiato ad Anterselva domenica scorsa a 12 anni dalla gara. "L'ho conquistata lottando. È mia, non la restituirò", ha detto all'emittente russa Match Tv. Alla domanda se avesse ricevuto quella originale oppure una replica, Lesser aveva ironizzato con la stampa tedesca: "Credo proprio di no, visto che non ci sono graffi", aggiungendo che probabilmente il russo "ci avrebbe fatto un graffio prima di spedirla". Dopo l'esclusione della Russia, il podio è composto da Germania oro, Austria argento e Norvegia bronzo. Shipulin è poi tornato sulla questione con un post Instagram, dicendo che cambierà idea solo se "restituiranno ai nostri atleti bandiera e inno, smettendo di umiliarli con lo 'status neutrale'.

Ultimi video

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:48
F1: dopo 20 anni lascia il capo progettista della Red Bull, Craig Skinner
12:49
Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam medaglia d'oro dei social: 100 milioni di engagement
12:42
Caso biatleta russo, scontro con il Cio: "Noi umiliati, non restituisco l'oro di Sochi'
11:26
Milano-Cortina 2026, i medagliati azzurri da Mattarella l'8 aprile
10:58
Autodromo di Monza, nominato il nuovo CdA di Sias: Redaelli riconfermato presidente