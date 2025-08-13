Milano-Cortina 2026, Giorgetti: "Alcuni impianti in ritardo, ma ce la faremo"

"Ho colto l'occasione della mia presenza in Trentino per constatare l'andamento dei cantieri in vista dei Giochi olimpici come il villaggio olimpico di Predazzo e questo impianto imponente del salto con gli sci. Ho notato con piacere che i lavori sono in linea con le aspettative e i tempi, altrove bisogna correre un po' di più, ma arriveremo pronti". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, che ha approfittato del periodo di relax in Trentino per visitare lo stadio del salto con gli sci di Predazzo, sede di gara di Milano-Cortina 2026. Ad accompagnare il ministro, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo e il comandante della Scuola alpina delle fiamme gialle di Predazzo, Sergio Lancerin.