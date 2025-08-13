Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina 2026, Giorgetti: "Alcuni impianti in ritardo, ma ce la faremo"

13 Ago 2025 - 11:19

"Ho colto l'occasione della mia presenza in Trentino per constatare l'andamento dei cantieri in vista dei Giochi olimpici come il villaggio olimpico di Predazzo e questo impianto imponente del salto con gli sci. Ho notato con piacere che i lavori sono in linea con le aspettative e i tempi, altrove bisogna correre un po' di più, ma arriveremo pronti". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, che ha approfittato del periodo di relax in Trentino per visitare lo stadio del salto con gli sci di Predazzo, sede di gara di Milano-Cortina 2026. Ad accompagnare il ministro, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo e il comandante della Scuola alpina delle fiamme gialle di Predazzo, Sergio Lancerin.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:23
Golf: Molinari, Pavan e De Leo al Danish Championship
11:23
Intesa Sanpaolo premium partner di Milano Cortina 2026
11:19
Milano-Cortina 2026, Giorgetti: "Alcuni impianti in ritardo, ma ce la faremo"
10:04
Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti agli ottavi contro n.2 Gauff
08:02
Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz agli ottavi aspetta Nardi