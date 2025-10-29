Milano Cortina, -100 ai Giochi: Livigno è pronta

E poi, da lì in avanti, un crescendo di energia, emozione e partecipazione. Perché vivere Livigno, in questi cento giorni, significherà vivere i Giochi ancora prima che inizino: respirare l’atmosfera dell’attesa, percepire la forza di una comunità pronta da anni, condividere l’unicità di un luogo che sa accogliere, sorprendere e ispirare. Ogni pista, ogni via, ogni riflesso sulla neve diventerà parte di un racconto più grande, dove sport e cultura si fondono per creare un’esperienza totale. Qui, dove la neve arriva prima e la passione non conosce stagioni, tutto è pronto per accogliere il futuro, con un pizzico di stile e glamour in più, come testimoniato anche dalla scelta di portare in scena, proprio a Livigno, una parte dell’attesissima Cerimonia di Apertura, che vedrà la località protagonista, con ben 77 delegazioni diverse a sfilare, in rappresentanza di altrettante spedizioni Olimpiche. Allora, mentre il conto alla rovescia segna “meno 100”, Livigno guarda avanti con la serenità di chi ha lavorato per anni per farsi trovare pronta e con l’entusiasmo di chi sa che il meglio deve ancora arrivare. Perché non si tratta solo di attendere i Giochi: si tratta di viverli, sentirli e lasciarsene attraversare. E a Livigno, quel sogno è già cominciato.