Arrampicata sportiva, a Buccinasco assegnato il titolo del Red Bull Ivy

A conquistare il titolo di Red Bull Ivy 2026 è il team No tengo compañero (tempo 12.533) formato da Jhoe Esteban Vera Mediavilla e Andrea Bortolotto, che chiude davanti al team Ciavelli composto da Tommaso Pansini e Gaby Borra (tempo 13.478). Completa il podio il team Strizza-tori (tempo 14.825) con Lorenzo Baldon e Filippo D'Ambrosio, autori di una prova solida e costante.



“È stato tutto veloce e caotico, siamo diventati un team quasi per caso ma ha funzionato in modo incredibile. Una finale da brividi, decisa tra dubbi e istinto, dove abbiamo dato tutto spinti dalla passione e dall’energia condivisa fino all’ultimo movimento.” – Dichiarano i NoTengo Compañero, la coppia vincitrice del Red Bull Ivy 2026.



Ad impreziosire la finale, la presenza e la partecipazione della campionessa italiana di arrampicata e atleta Red Bull Bea Colli nel team Quei bagai del lagh: “Red Bull Ivy dimostra quanto l’arrampicata stia evolvendo: non è più solo performance individuale, ma anche connessione, strategia e fiducia reciproca. Il format è davvero interessante perché unisce velocità e precisione in modo unico e la componente di squadra cambia completamente l’approccio! Allo stesso tempo, quello che colpisce è l’energia che si crea: si percepisce tensione a ogni run, ma anche tanta voglia di mettersi alla prova e condividere la stessa passione. È questo equilibrio tra competizione vera e spirito di community che rende eventi come questo così importanti per la crescita del nostro sport.”



Red Bull Ivy 2026 chiude, ma lascia il segno.

Un format che va oltre la competizione e diventa uno spazio di incontro, confronto e crescita per appassionati di tutti i livelli.

La parete cambia, la sfida resta.