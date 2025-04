Maratona di Boston, doppia vittoria Kenya con Korir e Lokedi

Doppia vittoria del Kenya alla maratona di Boston, che si è disputata come da tradizione tra le strade della capitale del Massachusetts in occasione del Patriot's Day. John Korir con il tempo di 2h04'45 ha preceduto il tanzaniano Felix Simbu e l'altro keniano Cybrian Kotut, secondo e terzo in 2h05:04 davanti al padrone di casa statunitense Conner Mantz (2h05'08). Korir si unisce così al fratello Wesley che vinse la maratona di Boston nel 2012. In campo femminile grande prestazione di Sharon Lokedi che con il tempo di 2h17'22 ha battuto il precedente primato del percorso (2h18'57) di Rita Jeptoo firmato nel 2014. L'atleta keniana ha sconfitto in volata la connazionale Hellen Obiri (2h17'41), che fallisce così la possibilità della tripletta dopo i successi del 2023 e del 2024. Sul podio per la terza piazza l'etiope Yalemzerf Yehualaw con 2h18'06.