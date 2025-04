Marathon des Sable, più di 1000 pronti a sfidare il Sahara

La 39a edizione della Marathon des Sables parte il 4 aprile, nel cuore del Sahara, in Marocco. Oltre 1000 gli atleti che si sono iscritti, provenienti da 52 paesi, tra cui anche l'Italia. Dovranno percorrere 250 km, suddivisi in 6 tappe, per quella che è la distanza cronometrata più lunga di questa leggendaria sfida sulle dune del deserto. Il percorso, tappa per tappa, verrà comunicato solo al momento della partenza. Tra i partecipanti, ci sono i fratelli El Morabity con Mohamed e Rachid, che possono superare il record di 11 vittorie sul Legendary. Se la dovranno vedere con i fratelli Yachou, Maryline Nakach e Ragna Débats, due ex vincitrici al rientro, contro la campionessa in carica Aziza El Amrany. Il ritrovo dei corridori è a Ouarzazate, il 4 aprile, poi il trasferimento al bivacco sulle dune. Domenica 13 aprile è prevista la cerimonia della consegna dei premi. La Marathon des Sables è una gara podistica, aperta ai camminatori esperti, con autosufficienza alimentare e andatura libera. Gli iscritti alla competizione hanno l'obbligo di portare con sé uno zaino con attrezzatura e cibo che non superi gli 11 kg. Niente doccia, piedi surriscaldati, notti al bivacco, condizioni meteorologiche estreme tra vento e sole a picco, cibo liofilizzato, isolamento totale dal mondo esterno, perché non è permesso il telefono, niente rete internet, niente elettricità.