Malore sul palco della finale: morto a 33 anni Mateusz Chmura, si era sposato da pochissimo

Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici presenti sul posto, supportati anche da sanitari tra il pubblico, e il successivo trasferimento in ospedale tramite ambulanza ed elisoccorso, per l'atleta non c'è stato nulla da fare: è deceduto poche ore dopo. La competizione era inizialmente ripresa poiché la notizia della scomparsa non era ancora nota, per poi essere ufficializzata il giorno seguente dalla federazione con un comunicato di cordoglio in cui si chiedeva di evitare speculazioni e di rispettare la privacy della famiglia. Amici e conoscenti hanno poi ricordato come Chmura si fosse sposato da pochissimo e avesse appena festeggiato il compleanno.