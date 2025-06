Malagò: "Il futuro è nella sinergia tra istituzioni e Coni"

"Non si tratta solo di un fatto simbolico, ma le istituzioni si affidano a chi viene riconosciuto come un organismo con persone competenti, serie, elette e non nominate, con finalità senza scopo di lucro come sono le giunte dei Coni. Questo tipo di sinergie sono il futuro''. Lo ha detto il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, alla firma dell'accordo della collaborazione tra il Comune di Aosta e il Coni regionale per la gestione del Palaindoor "Marco Acerbi" e del campo di atletica "Ettore Tesolin". ''E' stato un percorso faticoso ma questo accordo - commenta il presidente del Comitato regionale Valle d'Aosta del Coni Jean Dondeynaz - rappresenta un passo fondamentale e strategico per lo sport e la comunità valdostana. La sua importanza va oltre l'ambito sportivo, il Palaindoor si configura come un luogo cruciale per la promozione dell'attività fisica ma anche del benessere più in generale. L'obiettivo primario di questa intesa è individuare un gestore qualificato che sappia interpretare e attuare pienamente le linee guida e gli impegni che comune di Aosta e Coni si sono prefissati''. Aggiunge il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin: ''Il comune di Aosta ha chiuso il percorso, intrapreso con l'amministrazione regionale, in maniera importante cercando di superare anche le difficoltà che ci sono state. Oggi l'obiettivo è quello di dare alle associazioni sportive, e soprattutto ai giovani, l'opportunità di utilizzare una struttura che se non è animata in maniera corretta di suo non potrà portare benefici. Questa firma per noi è qualcosa di rassicurante''.