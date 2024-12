Malagò: "Felice di sforzo e dedizione Governo su sport a scuola"

"Il Governo sta realizzando il più grande piano di promozione e sostegno dell'educazione motoria e della pratica sportiva mai attuato nel sistema scolastico, evidentemente poco recepito da Malagò". Erano state le parole congiunte dei ministri Abodi e Valditara in risposta a quelle di Malagò che venerdì definendo lo sport a scuola "la madre di tutte le battaglie" aveva parlato anche di "più esponenti politici che negli anni hanno annunciato un piano Marshall con risultati insignificanti per il tema delle infrastrutture scolastiche". Ma il riferimento del n.1 del Coni era ai governi precedenti e non a quello attuale. "C'è stato un misundersting evidente", ha spiegato oggi il presidente del Coni tornando sull'argomento a margine del Premio Andrea Fortunato. "I nostri dati si riferiscono a fatti oggettivi che il governo conosce a memoria - ha aggiunto -, Ma sono numeri del 2023 e quindi non imputabili a questo governo. Noi siamo felici di aver appreso che ci sia investimento e dedizione per concentrare risorse su questo tema. Saremo i primi a essere felici se ci sarà un'inversione di tendenza". Malagò ha poi concluso: "Io ho solo detto che dal 2013 ho sempre sostenuto che noi facciamo la nostra parte, così come gli altri fanno la loro. Alcuni aspetti sono demandati doverosamente e giustamente all'esecutivo. Ma lo sport resta la madre di tutte le battaglie, più che mai per motivi evidenti degli ultimi anni, come la denatalità demografica. Non possiamo permetterci di non coinvolgere e individuare ragazze e ragazzi, ma parlo del Coni, non mi permetterei di farlo degli altri".