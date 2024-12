Macík, 'Convinto siano pneumatici migliori che abbia usato'

"La ragione per cui abbiamo iniziato la collaborazione con Prometeon è proprio per sviluppare pneumatici migliori rispetto al passato. La Dakar sta diventando sempre più veloce e questo significa che c'è un sempre maggior sforzo degli pneumatici, soprattutto sui terreni più sassosi. E in Arabia Saudita, dove si svolge la Dakar, il terreno è molto pieno di sassi e devi essere preparato" ha dichiarato Martin Macík Jr., vincitore della Dakar 2024 nella categoria truck, a margine della presentazione della collaborazione tra Prometeon Tyre Group e MM Technology per la prossima Dakar 2025. "Io in questi mesi ho guidato tantissimo, ho testato tantissimo i nuovi pneumatici, ma credo che la sfida vera l'abbia vinta Prometeon, che ha continuato a lavorare sulle gomme e dandoci costantemente aggiornamenti. Abbiamo testato gli pneumatici in Tunisia, poi abbiamo testato tutto quello che si poteva in gara, ma anche in allenamento. Io ho girato tantissimo, ho distrutto una marea di pneumatici, consumandoli per ore e ore. Da tutto ciò abbiamo capito che queste erano gomme migliori, che erano quelle giuste e non vedo l'ora di utilizzarle alla Dakar 2025" ha concluso il campione ceco.