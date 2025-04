Scherma, Mondiali giovani e cadetti: argento Italia nella sciabola maschile

Splende d'argento l'Italia della sciabola maschile nella gara a squadre che ha chiuso il programma di specialità al Mondiale Giovani e Cadetti 'Wuxi 2025'. Il quartetto formato dai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale insieme a Cosimo Bertini ha chiuso con uno splendido secondo posto, superato soltanto in finale dalla corazzata Stati Uniti d'America (nel team a stelle e strisce due atleti olimpici), al termine di una gara vibrante, bellissima e ricca di emozioni. Il cammino strepitoso degli azzurrini è iniziato con il successo nel tabellone da 32 sul Belgio per 45-29. Assalto batticuore, poi, negli ottavi di finale contro l'Egitto in cui gli sciabolatori italiani hanno piazzato un'incredibile rimonta: sotto 40-44, Edo Reale ha reagito al parziale negativo che aveva accusato e con cinque stoccate consecutive ha chiuso sul 45-44, regalando il successo ai ragazzi condotti in panchina dai maestri Sorin Radoi - referente Under 20 del CT della sciabola maschile Andrea Terenzio - e Gianluca Filippi. Da lì, con entusiasmo e qualità, la squadra italiana ha superato la Romania per 45-40 nei quarti di finale e si è poi imposta con la stessa autorità anche in semifinale contro l'Uzbekistan con il punteggio di 45-38. All'Italia degli sciabolatori della categoria Giovani, già oro all'Europeo di un mese fa ad Antalya, per concludere il capolavoro è mancato solo l'acuto in finale, dove gli Stati Uniti hanno prevalso con il risultato di 45-20, lasciando ai tre fratelli Reale e al neo campione del mondo individuale Bertini una medaglia d'argento di grandissimo valore.