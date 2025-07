Lorena Wiebes vince la quinta tappa del Giro d'Italia Women

La vincitrice di tappa Lorena Wiebes, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "La squadra è stata eccezionale oggi. Insieme alla UAE siamo riuscite ad aprire un ampio margine sul resto del gruppo, e a me non è rimasto che completare il lavoro. Barbara Guarischi e Lotte Kopecky hanno fatto un lavoro straordinario all'ultimo km. È stata una giornata positiva anche per Anna van der Breggen, che ora è terza in classifica generale. Non vediamo l’ora di affrontare le prossime tappe".