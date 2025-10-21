Lo Cicero: "Sinner? Nel rugby squalifica se rifiuti la nazionale"

"Mi dispiace, è un no alla propria Nazionale, e se lo fai nel rugby vieni squalificato". Andrea Lo Cicero, 103 presenze nell'Italrugby, ospite a Radio1 Sport Rai si è mostrato deluso per la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Finali di Coppa Davis. "Penso che sia una questione di rispetto nei confronti del Paese - ha aggiunto l'ex azzurro -. È vero che Sinner ha giocato tanto, è vero che i tornei sono molto lunghi e quindi ha bisogno di riposo, nessuno lo mette in dubbio, però poteva gestire in maniera diversa la cosa". "Tutti gli sport di squadra sono composti da singoli, che contribuiscono alla composizione del gruppo e la stessa cosa vale anche per il tennis, in Davis si lavora di squadra - ha detto ancora Lo Cicero -. Ripeto, mi dispiace perché in questo contesto lui sta lasciando la sua squadra. E poi lui rappresenta un esempio per tantissimi giovani. Mi auguro che Sinner possa rivedere la sua posizione e possa rappresentare l'Italia senza ulteriori problemi. Lo farei ragionare, gli farei capire quanto è importante che lui partecipi agli impegni in maglia azzurra. Probabilmente deve essere anche incoraggiato".