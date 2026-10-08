Lindsey Vonn non si arrende: a Cortina ha rischiato una gamba, il Team Usa la convoca

Lindsey Vonn non si arrende. Dopo il terribile incidente sulle nevi di Cortina ai Giochi invernali dello scorso febbraio per il quale ha rischiato anche di perdere la gamba, la campionessa americana risulta tra i convocati del Team Usa per la stagione 2026-2027. Lo ha annunciato al stessa federsci a stelle e strisce: 'Anche Lindsey Vonn, tre volte medaglia olimpica e vincitrice di 84 gare di Coppa del Mondo - attualmente impegnata nella riabilitazione dopo gli infortuni subiti ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina - è stata inclusa nella squadra". Vonn, che il 18 ottobre compirà 42 anni, dopo la caduta durante la discesa olimpica di Cortina ha subito numerosi interventi chirurgici, prima in Italia e poi negli Stati Uniti. Il 23 febbraio aveva affermato che il chirurgo che l'aveva operata a Milano le aveva "salvato la gamba dall'amputazione", dato che aveva riportato una frattura complessa della tibia, oltre a una frattura del perone e a una del piatto tibiale.