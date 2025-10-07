Coppa Italia delle Regioni di ciclismo, cambiano le classifiche dopo la Coppa Bernocchi

© Ufficio Stampa
Resta saldo al comando Christian Scaroni (201, XDS Astana Team), che mantiene la vetta con i suoi 201 punti nella classifica individuale della Coppa delle Regioni di ciclismo. Alle sue spalle, però, non mancano i movimenti: Filippo Magli (60, VF Group Bardiani CSF – Faizanè), con i 20 punti conquistati, si porta a quota 60, agganciando il settimo posto e arrivando alla pari con Francesco Busatto (60, Intermarché Wanty), autore di un bottino di 15 punti a Legnano. Sale invece in TOP 10 Andrea Raccagni Noviero (53, Soudal Quick-Step), che grazie ai 38 punti raccolti scala fino alla decima posizione. Ma il colpo di giornata è di Giovanni Lonardi (44, Team Polti Visit Malta): con il terzo posto in Coppa Bernocchi porta a casa 44 punti e debutta così in classifica, risultando il corridore che ha guadagnato più punti a Legnano.
Classifica Team
Le uniche squadre a fare punti sono sempre le due in vetta. Grande allungo in cima alla classifica per il Team Polti Visit Malta, che grazie anche al terzo posto di Lonardi si porta a casa 72 punti, salendo così a 351. Dal canto suo, la VF Group Bardiani CSF – Faizanè non sta a guardare e risponde, ma con i 26 punti presi deve fermarsi a 295. Adesso la distanza fra le due squadre è di 56 lunghezze.
Classifica Giovani
A smuovere la graduatoria riservata agli Under 23 sono sempre Francesco Busatto e Andrea Raccagni Noviero. Busatto, con i suoi 60 punti, sale al secondo posto, agganciando Marco Frigo (60, Israel Premier Tech), mentre i 53 punti in classifica di Raccagni Noviero gli valgono il quarto posto e il conseguente ingresso in TOP 5. Al comando rimane sempre Davide Piganzoli (104, Team Polti Visit Malta) con 104 punti.
Classifica Combattività
Il più combattivo di giornata è stato Andrea Bagioli (Lidl Trek), a cui sono stati assegnati dalla giuria 30 punti. Dietro di lui, con rispettivamente 20 e 10 punti guadagnati, Vincenzo Albanese (EF Education Easypost) e Alessandro Pinarello(VF Group Bardiani CSF). Nessun cambiamento in TOP 5, con Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) sempre primo a 70 punti.
Classifica GPM
Con i 20 punti di Legnano, Alessandro Pinarello fa registrare l’unico movimento fra i primi 5, salendo al terzo posto con 56 punti. A prendere più punti fra gli scalatori (30) è però Andrea Bagioli, che entra così per la prima volta in questa classifica di specialità. Prima volta anche per Alessandro Fancellu (Team Ukyo), che si porta a casa 10 punti. A guidare la classifica rimane il solito Mattia Bais con 80 punti.
