Coppa Italia delle Regioni di ciclismo, cambiano le classifiche dopo la Coppa Bernocchi

Resta saldo al comando Christian Scaroni (201, XDS Astana Team), che mantiene la vetta con i suoi 201 punti nella classifica individuale della Coppa delle Regioni di ciclismo. Alle sue spalle, però, non mancano i movimenti: Filippo Magli (60, VF Group Bardiani CSF – Faizanè), con i 20 punti conquistati, si porta a quota 60, agganciando il settimo posto e arrivando alla pari con Francesco Busatto (60, Intermarché Wanty), autore di un bottino di 15 punti a Legnano. Sale invece in TOP 10 Andrea Raccagni Noviero (53, Soudal Quick-Step), che grazie ai 38 punti raccolti scala fino alla decima posizione. Ma il colpo di giornata è di Giovanni Lonardi (44, Team Polti Visit Malta): con il terzo posto in Coppa Bernocchi porta a casa 44 punti e debutta così in classifica, risultando il corridore che ha guadagnato più punti a Legnano.