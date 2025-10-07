Oysho Milano Premier Padel P1: Barella-Lebron, l'abbraccio prima di partire per Coverciano

Si erano già conosciuti in passato, si sono dati appuntamento in un club non lontano dall'arena, e ovviamente non si sono presentati a mani vuote. Lebron ha donato la sua racchetta a Barella, che ha ‘risposto’, con la maglia numero 18 della Nazionale autografata. “Per il Lobo, con stima e simpatia”. “Grazie fratello”, il saluto social di Juan. “Grazie a te campione”, la risposta di Barella, che da anni gioca nell'Inter con il numero 23 in onore di LeBron James ma che da qualche anno ha scoperto il padel e l'altro Lebron.