Lavanga confermato presidente del Csi Basilicata

Al termine dell'assemblea elettiva, che si è tenuta a Potenza, Domenico Lavanga è stato confermato presidente regionale della Basilicata del Csi (Centro sportivo italiano) per il quadriennio 2025/2028. In un comunicato è inoltre specificato che sono stati "eletti consiglieri Giovanni Mietitore, Eustachio Di Cuia, Cosimo Ambrosecchia, Peppino Venezia e Mario Gambardella. Revisore dei conti, Luigi De Bonis, supplente Lavanga Antonio Jun; giudice unico regionale, Angela Martinelli". "Volendo fare un bilancio del quadriennio appena trascorso - ha messo in evidenza Lavanga - posso ritenermi soddisfatto perché quanto si è realizzato sul territorio scaturisce da un clima di collaborazione tra i comitati territoriali che è stato personalmente l'obiettivo principale alla base del mio lavoro, cercando di attribuire in seno al consiglio gli incarichi e differenziarli proprio per consentire la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti, che rappresentano gli assi portanti di un movimento 'in salute', desideroso di giocare un ruolo da protagonista nel mondo sportivo e sociale. Sono stati organizzati con grande successo e grandi risultati lo 'Sport & Go! ' a Nova Siri, il 'Gedda Camp' a Matera, il 'Csi in Danza' a Potenza, oltre che la 'Convention della Basilicata', a dimostrazione che anche la nostra regione può ospitare eventi nazionali di rilievo, ottenendo quindi una legittimazione ed un riconoscimento frutto di anni di sacrificio che oggi ci garantiscono visibilità anche a livello nazionale