La Fia sanziona le parolacce, protese anche dei piloti rally

I protagonisti del Mondiale rally (Wrc) si ribellano contro la linea dura adottata della Federazione internazionale dell'automobile (Fia) contro l'uso di linguaggio inappropriato, allineandosi alle proteste già avanzate dai colleghi della Formula 1. In una lettera aperta pubblicata oggi dalla Word rally drivers alliance (Worda), e firmata da decine di piloti e navigatori, tra i quali i campioni del mondo Sebastien Ogier e Thierry Neuville, si criticano le "multe esorbitanti, sproporzionate rispetto al reddito medio e al budget nei rally", e si mettono in dubbio "la pertinenza e la validità di qualsiasi sanzione" per espressioni certo maleducate ma non tali da offendere persone in particolare.