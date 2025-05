Internazionali, Camporese: "Sinner? Ha viso felice di essersi lasciato tutto alle spalle"

"Siamo tutti felici, finalmente Sinner è rientrato dopo questa sosta ingiusta. L'ho visto bene, dopo 104 giorni giocare così era difficile. Non aveva ritmo, invece l'ho visto fisicamente integro, molto bene sui colpi. Volevo vederlo in faccia e il viso ha fatto vedere la felicità del momento che si è lasciato alle spalle. L'ho visto rilassato". Così Omar Camporese, ex numero 18 della classifica ATP e stella dell'Italtennis in Davis, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. "Qualche errore di troppo? Ci sta tutto, dopo 104 giorni di inattività è normale. Non ha servito bene, ma credo che abbia bisogno di due-tre partite per ritrovare la forma migliore. Navone era il tipo di giocatore che lui voleva, perché gli dava ritmo e lo ha fatto entrare subito in palla. Sarebbe stato peggio un giocatore come Bublik", ha aggiunto. E' dal 1976 che un italiano (Adriano Panatta)non vince a Roma. "Se è l'anno buono? Gli italiani ci fanno ben sperare. Oltre a Sinner, abbiamo un altro top ten come Musetti. Sta giocando veramente bene, l'ho visto molto maturato. Bene anche Berrettini, l'ho visto giocare proprio giocare da terra battuta, lui che cercava sempre di strappare e di forzare i colpi. Gli italiani possono regalarci soddisfazioni", ha sottolineato l'ex tennista.